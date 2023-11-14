Yozgat'ta köy okulunun müdür ara tatilde okulun tadilatını kendisi yaptı

Yozgat'ta bulunan bir köy okulunun müdürü olan Mustafa Ocak, ara tatilde okulda yapılması gereken tadilat ve onarım işlerini kendisi tamamladı. İzleyenlerin yüreğini ısıttı.
14 Kasım 2023 Salı
Yozgat'ta bulunan bir köy okulunun müdürü olan Mustafa Ocak, ara tatilde okulda yapılması gereken tadilat ve onarım işlerini kendisi tamamladı. İzleyenlerin yüreğini ısıttı.
Yozgat'ta bulunan bir köy okulunun müdürü olan Mustafa Ocak, ara tatilde okulda yapılması gereken tadilat ve onarım işlerini kendisi tamamladı. İzleyenlerin yüreğini ısıttı.