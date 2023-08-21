Yozgat'taki otobüs kazasında ölenlerden 3'ünün cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

Kazada hayatını kaybedenlerden Feyzullah ile eşi Mahmure Dikçal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Sivas'ın Kangal ilçesi Havuz köyüne getirildi.
Çiftin cenazesi, Havuz Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına çiftin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerden Caner Kuzgun'un cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Zara ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Kuzgun'un cenazesi, Şeyh Merzuban Kabristanlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına Kuzgun'un ailesi, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ve vatandaşlar katıldı.
Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş, kazada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.