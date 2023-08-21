Yozgat'taki otobüs kazasında ölenlerden 3'ünün cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybeden 12 kişiden 3'ünün cenazesi, memleketleri Sivas'ta defnedildi.

KAYNAK: AA
Yozgat'taki otobüs kazasında ölenlerden 3'ünün cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

Kazada hayatını kaybedenlerden Feyzullah ile eşi Mahmure Dikçal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Sivas'ın Kangal ilçesi Havuz köyüne getirildi.

Çiftin cenazesi, Havuz Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına çiftin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerden Caner Kuzgun'un cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Zara ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Kuzgun'un cenazesi, Şeyh Merzuban Kabristanlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına Kuzgun'un ailesi, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş, kazada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Ev ve araba alacakların rengi attı: İslam Memiş "Balonu patlatacak hamle" diyerek açıkladı! Ekonomi
Ev ve araba alacakların rengi attı: İslam Memiş "Balonu patlatacak hamle" diyerek açıkladı!
Maden suyu ve soda arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? En önemli ayrıntı şişenin üzerinde yazıyor Güncel
Maden suyu ve soda arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? En önemli ayrıntı şişenin üzerinde yazıyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Spor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Greenwood'un geleceği belli oldu Spor
Greenwood'un geleceği belli oldu
Balık tutarken felaketi yaşadı. Kanlar içinde kaldı Güncel
Balık tutarken felaketi yaşadı. Kanlar içinde kaldı
Danimarka'nın Maslahatgüzarı ile Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Güncel
Danimarka'nın Maslahatgüzarı ile Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
KKTC’den ‘Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ açıklaması Dünya
KKTC’den ‘Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ açıklaması