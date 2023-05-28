YSK Başkanı son durumu açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener seçimlerde son durumu açıkladı. Erdoğan'a yüzde 54, Kılıçdaroğlu yüzde 45 dedi.

YSK Başkanı son durumu açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oylamasının sona ermesinin ardından açılan sandık oranının yüzde 25'e ulaştığını duyurdu.

Veri akışının sağlıklı devam ettiğini söyleyen Yener, şu ifadelere yer verdi:

Değerli basın mensuplarımız an itibariyle.26.781.551 oy sayılmış olup geçerli oy 26.412.590 geçersiz o ise 368.960 birdir. Şu anda oyların %54 nokta altmışı sayılmış vaziyettedir. Veri girişimiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Veri girişimiz önceki beyanatlarımıza belirttiğimiz gibi siyasi partilerimize de anbean paylaşılmaktadır. Değerli arkadaşlar paylaşabilir misiniz? Şu an itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan %54 nokta, 47. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %45 nokta 53 oy oranına sahiptir.

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