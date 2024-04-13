YSK'dan Kütahya kararı. MHP itiraz etmişti

Kaynak: Haber Merkezi
YSK'dan Kütahya kararı. MHP itiraz etmişti
YSK, MHP’nin Kütahya Belediyesi seçimlerine ilişkinin yaptığı başvurunun da bulunduğu itirazların tamamını reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Kurul, bugün 22 başvuruyu ele aldı.

YSK, aralarında Kütahya Belediyesi seçimlerine ilişkin MHP tarafından yapılan başvurunun da bulunduğu itirazların tümünü reddetti.

CHP’NİN ADAYI KAHVECİ SEÇİMİ KAZANDI

31 Mart yerel seçimlerinde 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy aldı. Yapılan itiraz sonucu oylar yeniden sayılmış CHP'nin adayı Kahveci, yine ilk sırada yer almıştı.

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MHP’NİN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Sayılan geçersiz oylarla MHP'nin adayı Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı. MHP daha sonra 549 sandığın 275'inde usulsüzlük tespit edildiğini iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. YSK, bugün verdiği karar ile MHP’nin itirazını reddetti.

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