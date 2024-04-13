AKP'den CHP'ye geçen belediyede nüfus 1 milyon borç 11 milyar. Yeni seçilen başkan devraldığı borçları panoya astı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'den CHP'ye geçen belediyede nüfus 1 milyon borç 11 milyar. Yeni seçilen başkan devraldığı borçları panoya astı
31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Denizli'de eski dönemin borcu panoya asıldı. Belediyenin borç miktarının yüksekliği ise çekti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li yeni başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu görev gelir gelmez önceki dönem AKP'den kalma borçları vatandaşların görebileceği şekilde kentteki dev panoya astı. Borç panosuna "Bugün ödersek" notunu yazıldı.

KALAN BORKÇ 11 MİLYAR 130 MİLYON TL

Dev panoda verilen bilgilere göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin devrettiği borç 11 milyar 130 milyon 969 bin lira...

Rakamlara göre Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar 804 milyon 44 bin TL, DESKİ'nin ise 6 milyar 326 milyon 925 bin TL borcu bulunuyor.

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Bu borcun 2 milyar 658 milyon lirasının kredi borcu olduğu, kredinin ise yüzde 55 faizle alındığı belirtildi. Afişte belediyenin sadece faizden kaynaklanan borcunun 857 milyon 698 bin lira olduğu vurgulandı.

Büyükşehir belediyesinin vergi borcunun 58 milyon 187 bin TL, diğer borçları toplamının ise 1 milyar 229 milyon 976 bin TL olduğu belirtildi.

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