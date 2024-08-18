Yüksek kira getirisi sağlayan ilk 10 il belli oldu. Bu şehirlerde konutu olan kazanıyor

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Yüksek kira getirisi sağlayan ilk 10 il belli oldu. Bu şehirlerde konutu olan kazanıyor

Yatırımcılar, yüksek kira getirileri sebebiyle konut satın almaya yöneliyor. İşte Türkiye’nin yıllık kira getirisi en yüksek ilk 10 şehri…

Türkiye’de konut piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %16 artarak 127 bin 88 seviyesine çıktı.

Bu artış, yatırımcıların ilgisini daha da artırırken, yüksek faiz oranları ve kira getirilerindeki artış da yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı göre, konut fiyatları bir yıl içinde %38,70 oranında yükseldi.

Fakat reel olarak konut fiyatlarında bir sene içinde ortalama %14,30 oranında bir düşüş yaşandı. Son bir aylık dönemde ise konut fiyatlarında %0,90 oranında bir artış göze çarptı.

Konut kredisi faiz oranlarının yüksek gitmesi 1 milyon TL’lik kredinin 120 ayda 3 milyon 750 bin TL’yi bulmasına sebep oluyor.

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Yüksek faizlere karşın, kiralardaki yükseliş ve kira zam sınırının ortadan kaldırılması yatırımcıları konut alımına sevk ediyor. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, kira getirilerinin %5-6 seviyelerinden %8-9 seviyelerine çıktığını ifade ederek bu durumun alıcıları harekete geçirdiğini belirtiyor.

Özellikle büyükşehirlerde konut yatırımları yükseliş gösteriyor.

Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye’de ortalama yıllık kira getirisi en yüksek şehirler şu şekilde sıralanıyor:

Başkent Ankara’da ortalama konut fiyatı 2.834.780 ₺, yıllık kira getirisi ise %9,70,

Erzurum’da ortalama konut fiyatı 2.147.446 ₺, yıllık kira getirisi %9,39,

Şanlıurfa’da ortalama konut fiyatı 2.467.569 ₺, yıllık kira getirisi %8,68,

Eskişehir’de ortalama konut fiyatı 2.818.644 ₺, yıllık kira getirisi %8,48,

Gaziantep’te ortalama konut fiyatı 2.939.432 ₺, yıllık kira getirisi %8,46,

Konya’da ortalama konut fiyatı 2.953.548 ₺, yıllık kira getirisi %8,19,

Kayser’de: ortalama konut fiyatı 2.335.410 ₺, yıllık kira getirisi %7,97,

Van’da ortalama konut fiyatı 2.857.436 ₺, yıllık kira getirisi %7,96,

Manisa’da ortalama konut fiyatı 2.619.250 ₺, yıllık kira getirisi %7,95,

Kocaeli’de ortalama konut fiyatı 3.282.598 ₺, yıllık kira getirisi %7,73,

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