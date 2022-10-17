17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Yaşlılar bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin. Kemikleri içten içe çürüterek kırılmasına neden oluyor

Yaşlılar bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin. Kemikleri içten içe çürüterek kırılmasına neden oluyor

Yaş ilerledikçe kemikleri güçlü tutmak için fazladan özen göstermeniz gerektiği vurgulandı. Bazı yiyecekler kemikleri zayıflatarak çok kolay kırılmasına neden olması korkuttu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 15:26
Takip Et

Kemikleri içten içe çürüterek kırılmasına neden oluyor. Yaşlılar bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin

Yaşlılar bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin. Kemikleri içten içe çürüterek kırılmasına neden oluyor
+
Aa
-

Kemiğe zararlı yiyeceklerden kaçınmak, yaşlandıkça iskeleti güçlü tutmak isteyen hem kadınlar hem de erkekler için önemli olduğu vurgulandı. Kemiklerin içten içe zayıflamaması için kesinlikle ağzınıza bile sürmemeniz gereken besinler açıklandı.

İŞLENMİŞ VE YAĞLI ETLER

Frontiers in Physiology'deki yakın tarihli bir raporu da içeren klinik araştırmalar, kronik inflamasyonun doğrudan kemik kaybına katkıda bulunduğunu iddia etti. Enflamasyonun önemli bir tetikleyicisi, biftek, kaburga ve işlenmiş etler gibi yağ ve protein açısından zengin etlerin yüksek tüketimidir.

YÜKSEK SODYUMLU GIDALAR 

Kötü beslenme tarzı kemik sağlığı için önemli olan minerallerin kaybına neden olur. Patates cipsi gibi besin değeri düşük tuzlu atıştırmalık yiyeceklerin yanı sıra pizza, fast food yemekleri, işlenmiş gıdalar ve bazı konserve çorbalar gibi yüksek sodyumlu yiyecekleri sınırlayın. Sodyum ve kalsiyumun her ikisi de kemikte depolandığından, araştırmalar yüksek sodyum tüketiminin kalsiyumun idrar yoluyla atılmasını artırabileceğini ve düşük kemik mineral yoğunluğuna katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

RAFİNE KARBONHİDRAT VE ŞEKERLİ YİYECEKLER 

İlave şekerler, unlar ve şekerli şuruplar gibi aşırı rafine karbonhidratlar içeren herhangi bir gıda, kan şekerini yükseltebilir, bu da metabolik işlev bozukluğu yaratır ve osteoporoz riskini artırır. Aynı şekilde, şekerle tatlandırılmış içeceklere dikkat etmelisiniz ve soda, kemik gücünü boşaltmak söz konusu olduğunda özellikle kötü bir suçludur. Sodalar, kalsiyum emilimini engelleyebilen fosforik asit içerir. Bu, kalsiyum-fosfor oranında bir dengesizliğe ve kemik mineral yoğunluğunun azalmasına neden oluyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
4
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
5
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Rezidansta yangın 
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Köylünün kabusu oldu. Yaydığı kötü kokudan geçilmiyor
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Eski HDP Milletvekili Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
﻿Öğrenme bozukluğu olan çocuk sayısı 41 bini geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.