Yaşlılar bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin. Kemikleri içten içe çürüterek kırılmasına neden oluyor

Kemiğe zararlı yiyeceklerden kaçınmak, yaşlandıkça iskeleti güçlü tutmak isteyen hem kadınlar hem de erkekler için önemli olduğu vurgulandı. Kemiklerin içten içe zayıflamaması için kesinlikle ağzınıza bile sürmemeniz gereken besinler açıklandı.

İŞLENMİŞ VE YAĞLI ETLER

Frontiers in Physiology'deki yakın tarihli bir raporu da içeren klinik araştırmalar, kronik inflamasyonun doğrudan kemik kaybına katkıda bulunduğunu iddia etti. Enflamasyonun önemli bir tetikleyicisi, biftek, kaburga ve işlenmiş etler gibi yağ ve protein açısından zengin etlerin yüksek tüketimidir.

YÜKSEK SODYUMLU GIDALAR

Kötü beslenme tarzı kemik sağlığı için önemli olan minerallerin kaybına neden olur. Patates cipsi gibi besin değeri düşük tuzlu atıştırmalık yiyeceklerin yanı sıra pizza, fast food yemekleri, işlenmiş gıdalar ve bazı konserve çorbalar gibi yüksek sodyumlu yiyecekleri sınırlayın. Sodyum ve kalsiyumun her ikisi de kemikte depolandığından, araştırmalar yüksek sodyum tüketiminin kalsiyumun idrar yoluyla atılmasını artırabileceğini ve düşük kemik mineral yoğunluğuna katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

RAFİNE KARBONHİDRAT VE ŞEKERLİ YİYECEKLER

İlave şekerler, unlar ve şekerli şuruplar gibi aşırı rafine karbonhidratlar içeren herhangi bir gıda, kan şekerini yükseltebilir, bu da metabolik işlev bozukluğu yaratır ve osteoporoz riskini artırır. Aynı şekilde, şekerle tatlandırılmış içeceklere dikkat etmelisiniz ve soda, kemik gücünü boşaltmak söz konusu olduğunda özellikle kötü bir suçludur. Sodalar, kalsiyum emilimini engelleyebilen fosforik asit içerir. Bu, kalsiyum-fosfor oranında bir dengesizliğe ve kemik mineral yoğunluğunun azalmasına neden oluyor.