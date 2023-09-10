Yüksek sesli müzik açan ehliyetsiz sürücüye 10 bin TL ceza

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetim yapıldı.
Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesinde yapılan denetimlerde ekipler, çevreye rahatsızlık veren, yüksek desibelde ses yayarak seyir halinde devam eden araç, bağlanarak trafikten men edildi.
Aynı zamanda ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 10 bin TL cezai işlem uygulandı.
Trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulanan araç çekici yardımıyla otoparka çekilerek trafikten men edildi.
Denetimlerde yüksek desibelle müzik açan toplam 3 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.