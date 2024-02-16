Yüksek tansiyona birebir iyi gelen şifa deposu ot ortaya çıktı

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Yüksek tansiyonu tedavi eden bir bitki olarak bilinen piyan otu, ilgi çekici özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Piyan otu, baklagil familyasından kalın köklü bir çalıdır. Yaprakları tüylü ve çok yaprakçıklıdır.

Çiçekleri beyaz, mor veya mavi renklidir. Salkım şeklinde açarlar. Türkiye’de Batı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Boyu 50 cm ile 2 metre arasında değişir. Çok yıllık bir otsu bitkidir. Çiçekleri mavi-mor renklidir.

Köklerine meyankökü denir ve tatlı bir lezzete sahiptir. İçinde glikoz, sakkaroz, nişasta, tanen, asparagin, yağ, zamk, reçine ve glisirizin gibi maddeler bulunur. Meyan balı da kökünden elde edilen bir üründür. Kökler üç yaşından sonra kullanıma hazırdır.

Piyan otunun faydaları şunlardır:

Grip, nezle, anjin ve nefes darlığı gibi hastalıklara iyi gelir. Öksürüğü ve balgamı keser. Vücudu rahatlatır.

İdrar yollarını temizler. Yüksek tansiyonu azaltır. Mide ve bağırsak ülseri ile gastrit gibi rahatsızlıkları iyileştirir. İştahı artırır, sindirimi düzenler. İnce bağırsak iltihabını önler. Vücudu serinletir. Kabızlığı giderir.

Fazla kullanımı bağımlılık yapar ve zarar verir.

Piyan otu nasıl tüketilir?

1/2-1 tatlı kaşığı kadar meyankökü alınır ve 1 bardak suya atılır. Kaynayana kadar ısıtılır. Sonra ateş kısılır ve 10-15 dakika daha pişirilir. Bu şekilde hazırlanan çaydan günde üç defa birer bardak içilir.

Meyankökü çubuk şeklinde de satılır. Ağızda çiğnenerek veya emilerek de tüketilebilir. Meyan balı ise suda eritilerek içilebilir. Meyan balının da mukoza zarını koruyucu ve yaraları iyileştirici etkileri vardır.

UYARI: Piyan otu bazen baş dönmesi veya baş ağrısı yapabilir. Yüksek tansiyon hastaları kullanmamalıdır.