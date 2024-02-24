Tuz neden tansiyonu yükseltir? Tansiyonu düşüren besinler nelerdir?

Yaş ilerledikçe tansiyon yükselme eğilimi gösterir, damarlar sertleşir ve kalp daha çok zorlanır. Fakat günümüzde yüksek tansiyonun en sık rastlanan sebepleri beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarıdır.

Sebze, baklagil, kuru yemiş, baharat ve ot gibi sağlıklı gıdalar tüketerek durumu tersine çevirmek mümkündür.

Hipertansiyonun başlıca sebepleri arasında tuz, şeker, işlenmiş gıdalar, kötü yağlar, stres, hareketsizlik ve fazla kilo sayılabilir. Peki, tuz nasıl tansiyonu yükseltiyor? İşte cevabı…

TUZ NEDEN TANSİYONU ARTIRIR?

Tuz, vücudun otomatik işlevlerini yöneten sempatik sinir sistemini harekete geçirir ve aşırı çalışmasına yol açar. Bu da kalp ve damarların daha çok kasılmasına neden olur.

Böbreküstü bezlerinin hormon salgılamasını uyaran tuz, kan basıncının ve dolayısıyla tansiyonun yükselmesine sebep olur.

Tuz, böbreklerde suyun geri emilimini artırır. Bu su vücuttan atılmaz, kan dolaşımına katılır, kan hacmini ve böylece tansiyonu yükseltir. Tuz ayrıca özellikle karın bölgesinde kilo artışına yol açar, hipertansiyon için bir risk unsuru oluşturur. Karın bölgesindeki yağlanma sempatik sinir sistemini tetikler ve bir kısır döngü oluşturur.

TANSİYONU DÜŞÜREN 10 GIDA

Dengeli beslenme, kalp ve damar sağlığını korur ve çoğu zaman diyetinizi değiştirmek ilaçlardan daha etkili olur. Örneğin, bir kalp ve damar hastalığından korunmak için tedavi şarttır.

Fakat bu tedavi hipertansiyonu iyileştirmez. Oysa iyi beslenme hipertansiyonu önleyebilir ve hatta tedavi edebilir.

Uygun, sağlıklı ve lezzetli bir diyetin yanında düzenli kişiselleştirilmiş fiziksel aktivite de genel bir yaşam tarzının unsurlarındandır. İşte hipertansiyona karşı yiyebileceğiniz gıdalar.

Yağlı balıklar

Somon, ton balığı, sardalya ve uskumru gibi yağlı deniz balıkları yüksek tansiyona iyi gelen harika bir omega 3 kaynağıdır. Haftada iki porsiyon 100 gr yiyebilirsiniz.

Mantarlar

Mantarlar tansiyonu düşürmeye yardımcı olan, damarların tıkanmasını ve damar duvarının hasar görmesini önleyen fosfor ve potasyum gibi iki mineral açısından zengindirler. Ayrıca kan kolesterol düzeyleri üzerinde olumlu bir etkisi olan bitki sterolleri ile doludurlar. Kalorisi az olan mantarlar her gün yenebilir.

Sebzeler ve baklagiller

Potasyum bakımından zengin olan ıspanak ve enginar gibi yeşil sebzeler de tansiyona iyi gelir.

Ayrıca potasyum bakımından zengin olan fasulye, bakla ve bezelye gibi baklagiller de tansiyon değerlerini ayarlar.

Pancar suyu içmek tansiyonu düşürmenin doğal bir yoludur. Araştırmalar, 250 ml pancar suyunun

tansiyonu 10 mm Hg kadar azaltabileceğini gösteriyor. Pancarda nitrat vardır, bu da kan damarlarını gevşeten ve kan akışını iyileştiren nitrik oksit gazına dönüşür. Her gün pancar suyu içerek tansiyonunuzu kontrol altına alabilirsiniz.

Brokoli

Tansiyonunuzu düşürmek için meyve ve sebze tüketmeniz çok önemlidir. Brokoli gibi yeşil sebzeler kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi tansiyonu düzenleyen mineraller açısından zengindir.

Ayrıca flavonoidler sayesinde hipertansiyonun neden olabileceği kalp ve damar hastalıklarından korur. Fakat brokoliyi çiğ veya hafif pişmiş olarak yemeniz gerekir, aksi halde besin değerini kaybeder.

Sarımsak

Sarımsak kanı incelten ve tansiyonu ayarlayan potasyum bakımından zengindir (530 mg/100 gr).

Ayrıca kötü kolesterolü azaltır ve damar sertliği gibi kalp ve damar hastalıklarının başlıca sebeplerini önler. Sarımsağın faydalarından yararlanmak için günde en az 4 diş tüketmeniz gerekir.

Yoğurt

Yoğurt hipertansiyona karşı etkili bir besindir. İçindeki kalsiyum sayesinde düzenli olarak yoğurt yiyenlerin yüksek tansiyon riski yüzde 31 oranında azalır. Sağlıklı bir beslenme için yoğurdu yulaf ezmesi ve meyve gibi gıdalarla karıştırarak yiyebilirsiniz. Probiyotikli ve ev yapımı yoğurtları tercih edin.

Çiğ badem

Açlık hissettiğinizde şekerli gıdalar yerine bir avuç badem atıştırmak hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçimdir. Badem potasyum, magnezyum ve doymamış yağ asitleri gibi tansiyonunuzu düşürmeye ve kolesterolünüzü kontrol etmeye yardımcı olan besin öğeleri ile doludur.

Bitter çikolata

Bitter çikolata kakao flavonoidleri açısından zengindir. Flavonoidler kan damarlarını rahatlatan ve tansiyonu dengeleyen bileşiklerdir. Kakao ayrıca tansiyonu düşürmeye yardımcı olan potasyum içerir (3.9 gr/100 gr). Her gün yüzde 70 kakao oranına sahip bir veya iki kare bitter çikolata (en fazla 30 gr) yiyerek tansiyonunuzu düşürebilirsiniz.

Zerdeçal

Zerdeçal sağlığa pek çok faydası olan bir baharattır. İltihap önleyici özelliği vardır ve kanser ve kalp hastalıklarına karşı korur. Hipertansiyona karşı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da kanın pıhtılaşmasını ve iltihaplanmasını engeller. Fakat kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız dikkatli olun, zerdeçal bunlarla etkileşime girebilir.

Keten tohumu yağı

Keten tohumu yağı hipertansiyonu olan kişiler için çok faydalıdır. Kanı akışkanlaştıran ve damarları genişleten omega 3 yağ asitleri bakımından çok zengindir (53 gr/100 gr). Ceviz, kolza tohumu, soya fasulyesi ve buğday tohumu yağları da omega 3 açısından iyi kaynaklardır.