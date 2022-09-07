YKS'nin ek tercihleri başladı: Başvurular nasıl yapılır

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-2023 öğretim yılı için 2022 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR

Öğrenci adayları, 2022-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK

Tercih işlemleri, 13 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2022-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.