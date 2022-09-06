YKS'de ek tercihler başlıyor. Kılavuz hala yayınlanmadı 

YKS ek tercih başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk tercihlerde hiçbir kuruma yerleşemeyen üniversite adayları, YKS ek tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. YKS ek tercih sürecinde üniversite boş kontenjanları ve taban puanları, adaylar için büyük önem arz edecek. Ek tercih kılavuzunun hala yayınlanmaması dikkat çekti.

2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.



YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.