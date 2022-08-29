﻿On binlerce gencin gözü ÖSYM'de. YKS ek tercih bekleniyor

YKS ek tercihler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS 2.tercihler, istediği üniversiteye ve bölüme yerleşemeyen adayların gündeminde bulunuyor.
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Üniversite kayıtları 26 Ağustos tarihinde tamamlandı. Üniversite kayıtları sonrasında gözler YKS ek tercihlere çevrildi. YKS 2.tercih tarihi henüz belli olmadı.
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YKS ek tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.
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Üniversitelerin boş kontenjanlarını YÖK’e bildirmesi süreci tamamlanıp ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM de ek tercih dönemini başlatyacak. ÖSYM’nin ek yerleştirme tercihleri için önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.
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YKS boş kontenjanlar listesi göz önüne alınarak YKS ek yerleştirme işlemleri yapılacak.
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YKS İkinci ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
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YKS’ye katılmış ve tercih hakkını kullanmış adaylar ek tercih başvurusu yapabilecek.
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Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.