Yüksekova-Van karayolundaki heyelanda faciadan dönüldü

Aralıklarla yaşanan heyelanlar, karayoluna inen dev kaya parçalarının tehlike oluşturduğu bir süreci başlattı.

Geçtiğimiz aylarda gece saatlerinde yaşanan bir heyelanda kaya parçaları yolu tamamen kapatarak bir aracın zarar görmesine ve sürücünün yaralanmasına neden olmuştu.

Bu olayın ardından bölgede uzun süredir nöbet tutan Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, kaya parçalarını temizleyerek yolu trafiğe açmıştı.

Bugün akşam saatlerinde aynı noktada araçların geçişi sırasında yeniden bir heyelan yaşandı. Ancak bu sefer dakikalarla kurtulan sürücüler, faciadan döndüklerini belirtti. Yol trafiğe kapanırken, ekipler bölgede çalışma başlattı ve Karayolları ekipleri nöbetlerine devam etti.