Yüksekova'da sağanak; ova göle döndü, havadan görüntülendi

Köprücük köyündeki bazı evler ile ilçe çevresindeki ovada su baskınları yaşandı. Ova, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Yüksekova'da başlayan sağanak yağış ve sulu kar, arife günü akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Bayramın ilk iki günü de devam eden yağmur, bugün sabah saatlerinde güneşli bir havaya dönüştü. En fazla zararı ise ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyü gördü.

Nehil Deresi'nin taşması ve eriyen kar sularıyla birlikte köy ve çevresindeki ova su altında kaldı. Köyde bulunan 20 ev sular altında kalırken, oluşan göl havadan görüntülendi.

Köy halkı, her yıl benzer manzaralarla karşılaştıklarını ve yetkililerden önlem alınmasını talep etti.