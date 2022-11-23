﻿Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

(AA) - Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilen sazlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale ediliyor.
Ekipler, alanın bataklık olması ve yangının sazlığın orta kısımlarında çıkması nedeniyle alevleri söndürmekte güçlük çekiyor.
Bölgede üç gün önce de çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.
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