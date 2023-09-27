Yüksel Yıldırım'dan Sergen Yalçın açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hüseyin Eroğlu'nun Samsunspor'dan ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım'dan Sergen Yalçın açıklaması

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başkan Yıldırım, Sergen Yalçın ile görüştüklerini doğruladı.

Yüksel Yıldırım'ın Hürriyet'e verdiği röportaj şu şekilde;

"Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz."

SERGEN YALÇIN'IN KARNESİ
Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Sergen Yalçın, Beşitkaş ile birlikte Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Siyah-beyazlıların başında 45 galibiyet ve 10 beraberlik alan Yalçın, 24 de mağlubiyet yaşadı.

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