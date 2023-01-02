2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan Türkiye karşıtı lobiye devam ediyor

Yunanistan Türkiye karşıtı lobiye devam ediyor

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yemin töreni için birçok ülkeden üst düzey yetkili Brezilya'ya giderken Yunanistan'ın muhalefet lideri Alexis Çipras da temaslarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre Çipras birçok yetkiliye "Türkiye'ye karşı durun" mesajını verdi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:09
Takip Et

Yunan muhalefeti Türkiye karşıtı lobiye devam ediyor

Yunanistan Türkiye karşıtı lobiye devam ediyor
+
Aa
-

Yıllar sonra seçim kazanarak tekrar Brezilya lideri olan Lula da Silva’nın yemin töreni için Brezilya’da bulunan Yunan muhalefet partisi Syriza’nın lideri Alexis Çipras temaslarını sürdürüyor.

Lula da Silva ile poz vererek görüşme gerçekleştiren Çipras’ın Türkiye’nin bölgedeki hamlelerini anlattığı ve bu durumdan duyulan rahatsızlığı söylediği aktarılırken bugün ise Çipras’ın İspanya hükümetinin önde gelen isimleriyle görüştüğü açıklandı.

Çipras’ın İspanyol siyasetinde yükselen bir figür olarak tanınan ve “geleceğin başbakanı” yorumları yapılan Çalışma Bakanı Yolanda Diaz’la görüştüğü duyuruldu. Çipras’ın Diaz’a “Türkiye’nin bölgedeki artan saldırganlığı” ile ilgili bilgi verdiği belirtilirken Yunanistan’ın Avrupalı partnerlerinin de Türkiye’ye uluslararası yasalara uymaları konusunda net bir mesaj vermelerini istediği aktarıldı.

Yunan medyası Ankara ile Madrid’in iyi bir ilişki kurduğunu ve İspanya’nın Türkiye’ye silah ve savunma sanayi ürünleri sattığına dikkat çekerken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in 2021 Kasım ayında Ankara’ya gelerek savunma sanayi ve askeri anlaşmalar imzaladığını da hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
5
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
6
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
7
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.