29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunan Genelkurmay Başkanı Bodrum'u arkasına alıp poz verdi. Bizim adamızdan meydan okudu

Yunan Genelkurmay Başkanı Bodrum'u arkasına alıp poz verdi. Bizim adamızdan meydan okudu

Yunan Genelkurmay Başkanı, Atina’nın uluslararası hukuka aykırı olarak yerleşerek işgal ettiği Keçi Adası’na gitti. Arkasına Bodrum kıyılarını alıp fotoğraf çektirdi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 08:56
Takip Et

Yunan Genelkurmay Başkanı Bodrum'u arkasına alıp poz verdi

Yunan Genelkurmay Başkanı Bodrum'u arkasına alıp poz verdi. Bizim adamızdan meydan okudu
+
Aa
-

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Akdeniz ve Ege'deki tahrik ziyaretini sürdürüyor. Floros dün de uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na giderek Türkiye’ye meydan okudu. Floros, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi.

Yunan Genelkurmay Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tetikte ve hazırlıklıyız” ifadesini de kullandı. Bodrum Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ada, 2004 yılından beri Yunan işgali altında… Yunanistan silahsız olması gereken adada topçu birliği bile bulunduruyor.

Arkada Bodrum kıyılarının göründüğü fotoğraf

TAHRİKTE İKİNCİ GÜN

Floros önceki gün de 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada'daki adalarındaki askeri birlikleri denetlemişti. Yunan komutan ayrıca Girit'in güneyinde yer alan ve “egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmeyen ada, adacık ve kayalıklar (EGAYDAAK)” kapsamında olan Büyük Gavda Adası'na da gitmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Gercekci
29.12.2022 09:11
Hepsini geri alacağız üstüne selanik dahil yunan isgalinde ki tüm Türk topraklarını geri alacağız.Balkanlar turk toprağıdır.  
 
TC Bursa
29.12.2022 09:10
O adamları oraya elini kolunu sallayarak çıkmasına göz yumanlar bu ülkede vatandan, bayraktan, milliyetçilikten söz etmesin.  
 
vatan sever
29.12.2022 09:09
işbirlikçi hainlerden ve şahsi çıkarları uğruna vatana ihanet edenlerden elbet bir gün hesap sorulmalı  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
1
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
2
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
4
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Sigaraya dev zam
5
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
6
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
7
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.