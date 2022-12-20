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Yunan ordusunda "dinleme skandalı"

Yunanistan'da yayımlanan Kontra gazetesi, "dinleme skandalı" çerçevesinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetlerde görevli bazı kişilerin silahlanma programlarıyla bağlantılı olarak dinlendiğini ileri sürdü.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:32
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Yunan ordu mensuplarının silahlanma programları nedeniyle dinlendiği öne sürüldü

Yunan ordusunda ''dinleme skandalı''
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Haberde, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetlerinin önde gelen isimlerinin, bazı tedarik anlaşmalarında Başbakanlık ile örtüşmeyen fikirleri olduğu gerekçesiyle "gözetim" altına alındığı savunuldu.

Yunanistan İstihbarat Teşkilatının (EYP) yaptığı "dinlemeler" sonucu, hükümetin temel seçimlerini kabul etmediği ortaya çıkan bir kişinin de görevinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü. (AA)

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