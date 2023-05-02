Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 2 ayrı lastik bot içinde bulunan 40 kaçak göçmen Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bu durumu öğrenir öğrenmez harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’ ve Sahil Güvenlik Korveti TCSG-703, iki farklı bölgede bulunan lastik botları bulup içindeki kaçakları kurtardı.
Kurtarılan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
AYVACIK AÇIKLARINDA 50 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı bilgisini aldı.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu 'TCSG-905' lastik bot içinde 50 kaçak göçmen yakaladı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.
Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.