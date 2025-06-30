Yunan üreticileri düşünceli

Yunanistan'da üretici enflasyonu, 2025 Nisan'ında yüzde 0,5 olan seviyeden 2025 Mayıs'ında yüzde 2'ye çıkarak dikkat çekici bir ivme kazandı. Bu artışın ana itici gücü, enerji maliyetlerindeki keskin yükseliş oldu. Enerji fiyatları, bir önceki ay yüzde 1,4 artış gösterirken, 2025 Mayıs'ında bu oran yüzde 3'e yükseldi. Bu durum, enerji yoğun sektörler için girdi maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor.

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SEKTÖREL BAZDA FİYAT HAREKETLERİ

Dayanıksız tüketim mallarının maliyetleri, bir önceki dönemdeki yüzde 0,6'lık düşüşün ardından 2025 Mayıs'ında istikrara kavuştu. Diğer yandan, ara malları yüzde 2,5'ten yüzde 2,2'ye, sermaye malları yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a ve dayanıklı tüketim malları yüzde 4,6'dan yüzde 4,1'e gerileyerek fiyat artış hızlarında bir yavaşlama yaşandı.

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AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Aylık bazda bakıldığında ise üretici fiyatları 2025 Nisan'ındaki yüzde 1,2'lik düşüşü derinleştirerek 2025 Mayıs'ında yüzde 2,9 geriledi. Bu, genel enflasyon görünümünde karmaşık bir tablo sunuyor: yıllık bazda hızlanma görülürken, aylık bazda bir daralma yaşanıyor.

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ENERJİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞIN ETKİSİ

Enerji maliyetlerindeki bu artış, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerle ilişkilendirilebilir. Özellikle doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, üreticilerin maliyetlerini doğrudan etkileyerek nihai ürün fiyatlarına yansıma eğilimindedir. Bu durum, Avrupa genelinde enflasyonist baskıların devam ettiğini gösteriyor. Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT tarafından açıklanan veriler, ülkenin ekonomik görünümünde enerjiye bağımlılığının altını bir kez daha çiziyor.

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UZMANLARDAN DEĞERLENDİRME

Ekonomistler, üretici enflasyonundaki bu artışın, önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarına da yansıyabileceği konusunda uyarıyorlar. Enerji maliyetlerindeki yükselişin devam etmesi halinde, Yunanistan Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele politikalarını sıkılaştırması gündeme gelebilir. Ayrıca, bu durumun Yunanistan'ın ihracat rekabetçiliğini de olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve enerji piyasalarındaki oynaklıklar, üretici fiyat endeksi üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.