Yunanistan ilaç sıkıntısı çekiyor

Yunanistan'da yaşanan ilaç tedarik sıkıntısının her geçen gün daha fazla insanı etkilediği açıklandı.

Yunanistan ilaç sıkıntısı çekiyor

Yunan medyasında yer alan haberlerde, çocuklara yönelik ilaçlar başta olmak üzere antibiyotikler, göz damlaları ve insülin gibi ürünlerin tedarik sorunu nedeniyle çok sayıda kişinin zor durumda kaldığı belirtildi.

İlaç sıkıntısının virüs vakalarının artış gösterdiği bir dönemde yaşandığına dikkati çekilen haberlerde, eczanelerde en az 140 çeşit ilacın bulunmadığı ifade edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Mihalis Hrisohoidis, dün katıldığı bir radyo programında, onlarca ilaçta eksiklik yaşandığını kabul etmişti.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Kedi Müzesi Beşiktaş’ta kapılarını açtı Kültür Sanat
Kedi Müzesi Beşiktaş’ta kapılarını açtı
Barcelona'ya Lewandowski şoku Spor
Barcelona'ya Lewandowski şoku
Rüyada sigara görmek ne demek? Rüyada sigara görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada sigara görmek ne demek? Rüyada sigara görmek neye işaret?
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur Gündem
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur
4 öğretmenin can verdiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı: 2 kurum kusurlu Gündem
4 öğretmenin can verdiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı: 2 kurum kusurlu
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Gündem
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi Dünya
Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi