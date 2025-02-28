Yunanistan perakende satışlarında düşüş

Yunanistan'da perakende satışları, Aralık 2024'te yıllık bazda %5,4 oranında düştü. Aralık ayında bu düşüş, önceki ayda %1,1'lik bir artışla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir gerileme gösterdi. Ülke genelinde başta gıda sektörü olmak üzere pek çok kategori olumsuz etkilendi. Aralık ayında gıda sektörü, bir önceki aya göre %6,7 oranında düşüş yaşarken, bu oran Kasım ayında %5,6 artış göstermişti.

Güney Afrika perakende satışlarında rekor artış

Diğer önemli sektörlerde de benzer bir düşüş yaşandı. Otomotiv yakıtları dışındaki gıda dışı perakende satışlar %3,3 oranında gerilerken, Kasım ayında bu düşüş sadece %0,2 olarak kaydedilmişti. Otomotiv yakıtları satışları ise %7,4 gibi yüksek bir düşüşle karşılaştı, Kasım ayında ise %2,7 oranında bir azalma olmuştu.

Yunanistan'ın başı genç işsizlerle dertte

Aralık ayı, sezonluk olarak ayarlanan verilerle değerlendirildiğinde, Yunanistan'da perakende faaliyetlerinde %3'lük bir azalma yaşandığı görüldü. Bu, bir önceki ayda kaydedilen %2,3'lük bir artışın tersine, ekonominin daha zayıf bir performans sergilemesine yol açtı.

Slovakya perakende satışları %5 arttı

Perakende satışlardaki bu düşüşün, hem iç talepteki azalma hem de enflasyonist baskıların etkisiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Yunan hükümeti, yıl boyunca ekonomiyi desteklemeye yönelik çeşitli önlemler alırken, tüketici güveninde yaşanan dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri, alışveriş harcamalarını doğrudan etkiledi. Ayrıca, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan enerji fiyatları da, Yunan halkının harcama alışkanlıklarında değişikliklere neden olmuş görünüyor.

Yunanistan’da dış ticaret açığı daraldı

Özellikle otomotiv yakıtları gibi enerji tüketimindeki kalemlerdeki düşüş, ülke ekonomisinin yeniden toparlanabilmesi için zorluk oluşturuyor. Yunanistan’daki perakende sektörünün toparlanması, önümüzdeki aylarda, özellikle turizm sezonunun başlangıcıyla birlikte, daha dikkatle izlenecek.