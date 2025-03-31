Yunanistan perakende satışlarında pozitif hareketlenme

Yunanistan'daki perakende satışları, Ocak 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 artış gösterdi. Bu artış, Aralık ayında yaşanan yüzde 5.4'lük düşüşün ardından geldi. Ocak ayında gıda ve gıda dışı sektörlerde satışlar artarken, otomotiv yakıtı satışları dışında tüm sektörler olumlu bir performans sergiledi. Gıda sektöründe satışlar yüzde 4.3 artarken, Aralık ayında bu oran yüzde -6.3 olarak kaydedilmişti. Gıda dışı sektörlerde ise artış oranı yüzde 3.7 oldu, Aralık ayında bu oran ise yüzde -3.3'tü. Otomotiv yakıtı satışlarında ise düşüş daha düşük seviyelerde kaldı ve yüzde -6.9 olarak gerçekleşti. Aralık ayında bu oran yüzde -7.4'tü.

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MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ VERİLERDE YÜKSELME

Mevsimsel olarak düzeltilmiş verilere bakıldığında ise Ocak ayında perakende satışları bir önceki aya göre yüzde 0.6 arttı. Aralık ayında ise bu oran yüzde -3 olarak kaydedilmişti. Ocak ayındaki artış, ekonominin bir önceki dönemdeki daralmasını dengeleme çabası olarak görülebilir. Bu artış, Yunanistan'daki perakende sektörünün toparlanma sürecine girdiğini ve tüketicilerin harcamalarında bir canlanma olduğunu göstermekte.

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YUNANİSTAN PERAKENDE PİYASASINDAKİ GENEL DURUM

Yunanistan'da perakende sektöründeki toparlanma, özellikle gıda ve gıda dışı sektörlerde belirgin bir şekilde kendini gösterdi. Gıda sektörü, ülke genelindeki alışveriş trendlerinin artışa geçtiğini gösterirken, otomotiv yakıtı sektöründeki düşüş ise devam etmekte. Bu durum, enerji fiyatlarındaki artışın etkisini yansıtmakta.

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TÜKETİCİ HARCAMALARINDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Perakende satışlarının Ocak ayında tekrar yükselmesi, tüketici harcamalarındaki artışın bir göstergesi. Yunanistan hükümeti ve ekonomi uzmanları, 2025 yılının ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin güç kazanmasını bekliyorlar. Özellikle tüketici güveninin arttığı ve işsizlik oranlarının düştüğü bir dönemde, perakende sektörünün büyümeye devam etmesi bekleniyor.

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YUNANİSTAN EKONOMİSİNİN 2025 BEKLENTİLERİ

Yunanistan ekonomisi, 2025 yılına umut verici bir başlangıç yapmış görünüyor. Ocak ayında yaşanan perakende satış artışı, ekonominin yıl boyunca toparlanmaya devam edeceği beklentisini güçlendiriyor. Ancak otomotiv yakıtı gibi belirli sektörlerdeki daralma, büyüme hızını yavaşlatabilir. Tüketici güveni ve harcama alışkanlıklarındaki değişim, önümüzdeki dönemde ekonomik göstergeleri şekillendirecektir.