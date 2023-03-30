30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos 4 Nisan'da Türkiye’yi ziyaret edecek. Yunan Bakan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte depremin vurduğu Hatay'a gidecek

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:19
Takip Et

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Türkiye’yi ziyaret edecek

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
+
Aa
-

 

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin vurduğu Hatay’ı ziyaret edecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.(AA)

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
1
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
2
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
3
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
4
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
5
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
6
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
7
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
﻿Ghezzal'dan flaş açıklamalar
﻿Ghezzal'dan flaş açıklamalar
﻿Ghezzal'dan flaş açıklamalar
﻿ Macron'a emeklilik reformu karşıtları tarafından yuhalandı
﻿ Macron'a emeklilik reformu karşıtları tarafından yuhalandı
﻿ Macron'a emeklilik reformu karşıtları tarafından yuhalandı
﻿Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   
﻿Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   
﻿Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   
﻿Rüyada apartman görmek ne demek?
﻿Rüyada apartman görmek ne demek?
﻿Rüyada apartman görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.