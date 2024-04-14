Yunanistan’a gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Yunanistan’a gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Yunanistan’a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik drone destekli operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre düzenlenen operasyonda Kuşadası ilçesi deniz kenarında Yunanistan’ın Sisam Adası’na deniz yoluyla geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan aramada ise 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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