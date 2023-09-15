Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör şüphelisi yakalandı

Edirne Valiliği, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, IŞİD ve FETÖ mensubu 23 zanlı gözaltına alındığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, IŞİD ve FETÖ mensubu 23 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Zanlılardan 20'sinin FETÖ, ikisinin PKK, birinin de IŞİD üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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