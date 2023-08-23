Yunanistan'da alevler askeri alanı tehdit ediyor

Yunanistan'da orman yangınları devam ederken başkent Atina yakınındaki bir askeri kampın da yangınlar nedeniyle boşaltılabileceği açıklandı.

Yunanistan'da alevler askeri alanı tehdit ediyor

Editör: Sami Gürel

Atina'nın batısında yer alan Menidi'deki Kapota askeri kampında alevler kampın kuzey tarafına doğru yaklaşırken yetkililer alarma geçti.

İtfaiye ekipleri olay yerinde hazır bulunurken, helikopterle operasyonlar sürüyor. Tahliye ihtimali değerlendiriliyor.

Raporlara göre, yangınla mücadele çalışmalarına iki taburun (725 Mühendis Taburu ve Kara Mayını Temizleme Taburu) dahil olması nedeniyle durumun zorlu olduğu belirtildi.

Kaynaklar, yangının potansiyel olarak o bölgeye doğru kayması ihtimaline karşı Tatoi Hava Üssü'nde de ihtiyati tedbirlerin uygulandığını açıkladı.

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