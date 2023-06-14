Yunanistan'da göçmen teknesi battı. 80 kişi kurtarıldı

Editör: İsa Karaarslan

Sahil Güvenlik'ten alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın güneybatısındaki Mora açıklarında teknelerinin alabora olması sonucu denizden 80 göçmen kurtarıldı.

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, " Çarşamba sabahının erken saatlerinden bu yana, Pylos açıklarında çok sayıda göçmeni taşıyan bir balıkçı teknesinin alabora olması üzerine kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütülüyor " denildi.

Göçmenlerin sayısının toplamı Yunan makamları tarafından şu ana kadar belirtilmedi. AFP'ye konuşan bir sözcü, " Şimdiye kadar 80 göçmen denizden kurtarıldı ve güney Mora'daki bir liman olan Kalamata'ya nakledilecek " dedi.