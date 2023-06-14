Yunanistan'da göçmen teknesi battı. 80 kişi kurtarıldı

Mora açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. 80 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'da göçmen teknesi battı. 80 kişi kurtarıldı

Editör: İsa Karaarslan

Sahil Güvenlik'ten alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın güneybatısındaki Mora açıklarında teknelerinin alabora olması sonucu denizden 80 göçmen kurtarıldı.

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, " Çarşamba sabahının erken saatlerinden bu yana, Pylos açıklarında çok sayıda göçmeni taşıyan bir balıkçı teknesinin alabora olması üzerine kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütülüyor " denildi.

Göçmenlerin sayısının toplamı Yunan makamları tarafından şu ana kadar belirtilmedi. AFP'ye konuşan bir sözcü, "Şimdiye kadar 80 göçmen denizden kurtarıldı ve güney Mora'daki bir liman olan Kalamata'ya nakledilecek" dedi.

Olay, İyon Denizi'ndeki Pylos'tan 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda gerçekleşti. Kurtarma operasyonuna liman polis devriye botlarının yanı sıra Yunan donanmasına ait bir firkateyn, hava kuvvetlerine ait bir uçak ve helikopter ile bölgede seyreden altı bot katıldı. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, göçmen teknesinin Libya'dan İtalya'ya hareket ettiği bildirildi.

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