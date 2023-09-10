Yunanistan'ı kasıp kavuran Daniel fırtınasının bin yılda bir görüldüğü açıklandı

Editör: Özlem Kıral

Dinamik tektonik uygulamalı jeoloji ve afet yönetimi alanında önde gelen profesör Efthymios Lekkas, yıkıcı Daniel fırtınasına atıfta bulunarak bunu "bin yılda bir görülen aşırı doğal bir fenomen" olarak tanımladı.

Devlet yayıncısı ERT'ye konuşan Lekkas şunları söyledi: "Dört yıl içinde bin yılda bir görülen iki olayın gerçekleştiği göz önüne alındığında, tıpkı üç yıl önce Ianos'ta olduğu gibi, ertesi günü nasıl yapılandırabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. ”

Atina Üniversitesi profesörü, "Çevresel açıdan bakıldığında, tüm bu sürecin, jeolojik zaman açısından normal olan doğal süreçlerin bir parçası olduğunu düşünüyorum" dedi ve "Teselya Ovası'nın son dönemde böyle büyük olaylarla şekillendiğini" açıkladı.