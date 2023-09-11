Yunanistan’da mürettebatın denize ittiği yolcu ölünce Denizcilik Bakanı istifa etti. Bizimkiler ise ‘yağmur yağıyor’ derler

Yunanistan Denizcilik Bakanı, 5 Eylül’de feribot mürettebatının denize ittiği yolcunun hayatını kaybetmesiyle ilgili yorumlarının tartışma yaratması sonrası istifa ettiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yunanistan’da mürettebatın denize ittiği yolcu ölünce Denizcilik Bakanı istifa etti. Bizimkiler ise ‘yağmur yağıyor’ derler

Yunanistan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, Pire’de 36 yaşında bir adamın feribot mürettebatı tarafından denize itilmesi hakkında ülke çapında tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuştu. Yunan Bakan, yaptığı açıklamanın tartışma yaratması sonrası istifa etti.

Varvitsiotis, istifasını X sosyal medya platformundan duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, 5 Eylül Salı günü Pire limanında yaşanan olay hakkında açıklama yapan Varvitsiotis, feribot için bilet alan yolcunun önce feribota bindiğini, ardından bilinmeyen sebeplerden indiğini, sonrasında ise feribota yeniden binmeye çalıştığını anlatmış, adamın ardından feribot limandan ayrılırken itilerek suya düştüğünü söylemişti.

Yolcunun ölümü ülkede tepki ve protestolara neden olurken, Bakan Varvitsiotis'in televizyonda yaptığı bir konuşmada mürettebat ile 'empati kuruyor' gibi görünmesi tepkiye neden olmuştu. Varvitsiotis ise özür dileyerek sözlerinin yanlış yorumlandığını savunmuştu.

X hesabından açıklama yapan Bakan, şu mesajı paylaştı: "Gittikçe daha zehirli bir hâl alan bir saldırının hedefi oldum. Mağduru hiçbir şekilde faillerle aynı kefeye koymadım. Feribot sahibi firmanın üstlenmeyi hâlâ reddettiği sorumluluğunu hiçbir şekilde aklamadım."

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NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın Pire kentinde, Heraklion'a (Kandiye) giden feribota son anda yetişen bir yolcu mürettebat tarafından denize atılmıştı. Pire limanında meydana gelen olayda, mürettebatın denize ittiği 36 yaşındaki erkek hayatını kaybetmiş, personel ve kaptan gözaltına alınmıştı.

Proto Thema'nın aktardığına mürettebat, son anda yetişen yolcuyu feribota almıyor ve yolcu ile görevliler arasında arbede yaşanıyordu. Görevlilerin yolcuyu ittirdiği, adamın daha sonra yeniden feribota binmek için hamle yaptığı görülüyordu. Bu sırada feribot iskeleden uzaklaşırken, görevlilerin bir kez daha ittirdiği adam denize düşüyordu. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, personelin hiçbir şey yapmadığı ve denize düşen adamı izlediği görülüyordu.

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