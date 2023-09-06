Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağıranlara trol diyen Sarıgül: Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altında kalır

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifa çağrısı yapanlar için trol derken Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlık'tan ayrıldığında CHP'nin barajın altında kalacağını iddia etti.

Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağıranlara trol diyen Sarıgül: Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altında kalır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, tv100 ekranlarında yayınlanan Kübra Par ile Farklı Açılar programında soruları yanıtladı.

Par'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik tabandan ciddi mesaj trafiği olduğunu hatırlatması üzerine Sarıgül ciddi bir iddiada bulundu.

Sarıgül, "O mesajlara ben de çok üzülüyorum. Bunu kondurmak istemiyorum ama biz troller diye çok açıklama yaptık. Mesaj dışarıdan gelmiyor, mesaj içeriden geliyor. Parti içi mücadele kadar dışa dönük mücadeleyi iyi verseler son derece iyi olur. Son 15 gün o mücadeleyi verselerdi sonuç çok başka olurdu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden fazla ihtiyacı var. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanlığından ayrıldığı andan itibaren CHP baraj altında kalır. Ben gücü önce Allah’ım sonra da kendi kişiliğimden alırım. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Ben ne söylüyorsan doğru söylüyorum. Ben koltuğun peşinde koşmuyorum, bazı arkadaşlar koltuğun peşinde koşuyor. Sabah bir bakıyorsunuz erken kalkıyor adam; ‘Ben genel başkan adayımım’ diyor. Öyle arkadaşlar var ki güvenlik kamerası bulsalar konuşacaklar. Ben buna üzülüyorum. Kılıçdaroğlu’nun arkasında çok değerli bir 25 milyon oy var." ifadelerini kullandı.

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