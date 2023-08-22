Yunanistan'da orman yangınları derinleşirken bir hastane boşaltıldı

Editör: Abdullah Keleş

Yunanistan'da günlerdir süren orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamıyor. Sivil halkı tehdit eden alevler kamu kurumlarının ve hastanelerin de boşaltılmasına sebep oldu.

Alevler üniversite hastanesine de sıçrarken Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki bir hastaneden düzinelerce hasta taşındı. Taşınanlar arasında yeni doğan bebekler ve yoğun bakım hastaları da vardı.

Tahliye edilenlerin çoğunun yakındaki limanda bir feribota götürüldüğü bildirildi. Hastane koğuşlarına dönüştürülen geminin güvertelerindeki şiltelerde oksijen tüplerine bağlanan hastalar yatarken, kıyıya da çadırların kurulduğu açıklandı.

Yunanistan'ın Türkiye ile kuzeydoğu sınırına yakın önemli bir liman olan Dedeağaç, bugün 39°C'ye ulaşması beklenen şiddetli rüzgarlar ve sıcaklıkların tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ederken, yangınlar birçok köyün boşaltıldığı Evia Adası ve Yunanistan'ın orta kesimindeki Boeotia'da da sürüyor.

Dedeağaç yakınlarındaki köyleri kasıp kavuran yangınlar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.