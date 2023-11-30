Yunanistan'da sağlık personelinden eylem

Yunanistan'da kamu sektöründe görev yapan doktorlar ve sağlık personeli, gelirlerinin yanı sıra kamu sağlığına ayrılan bütçenin artırılması talebiyle eylemde bulundu.

Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) ve Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu'nun (POEDHN) çağrısıyla dün başlayan grev çerçevesinde, başkent Atina'daki Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan kamu çalışanı doktorlar ve sağlık personeli, bir dizi talepte bulundu.

Eylemciler, kamu sektöründeki sağlık çalışanlarının maaşlarının iki katına çıkarılması, nöbet ödemelerinin zamanında yapılması, nöbet ödemelerinin vergilendirilmemesi, sağlık personeli sayısının artırılması, sözleşmeli personelin kadroya alınması ve kamu sağlığı sistemine ayrılan bütçenin artırılması gibi konularda taleplerini dile getirdi.

Katılımcılar, Sağlık Bakanlığı önünden parlamento binasına kadar yürüyerek eylemlerini sürdürdü.