Yunanistan’da saldırı eğitim alan 2 PKK’lı İstanbul’da gözaltında

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, dün bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG’ye yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, “İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda; 9’u Erzurum, 8’i İstanbul, 4’ü Gaziantep ve 3’ü Şırnak’ta olmak üzere toplam 24 BTÖ üyesi yakalandı” ifadeleri ile açıklanmıştı.

Söz konusu operasyonun İstanbul ayağına ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüklerince bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik dün gece yürütülen çalışmalar sonucunda 8 örgüt üyesi yakalanırken, bunların 2’sinin Yunanistan’da bir terör kampında saldırı eğitimi aldıkları tespit edildi.

TERÖR KAMPLARINDA SALDIRI EĞİTİMİ ALMIŞLAR

İstanbul’da yakalanan 8 PKK/YPG mensubuna ilişkin elde edilen o detayda, Ferhat G. ve Hamza A. adlı teröristlerin, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bulunan ve Ankara tarafından “terör yuvası” olarak nitelendirilen Lavrion Kampı’nda saldırı eğitimi aldıkları anlaşıldı. Söz konusu terör kamplarında saldırı eğitimi alıp yakın zamanda Türkiye’ye giriş yaptıkları aktarılan 2 şüpheli, güvenlik ve istihbarat birimlerince saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye uyruklu oldukları belirlenen her iki PKK/YPG ferdi sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürülürken, illegal yollarla ülkeye giriş yaptıkları anlaşılan örgüt üyelerinin, Ankara’da 1 Ekim’de meydana gelen saldırı ile ilgili bağlantılarının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

6’SI DA PYD/YPG SAFLARINDA EYLEME KATILMIŞ

Diğer yandan aynı soruşturma çerçevesinde örgütün Suriye kolunda faaliyet gösterdikleri belirtilen 6 PKK/YPG mensubunun aynı operasyonda yakalandıkları bildirildi. PYD/YPG terör örgütünün kendince Suriye’de ’kanton’ olarak ifade ettiği bölgede örgüt saflarında yer aldıkları öğrenilen Suriye uyruklu 6 şüphelinin, ne zaman Türkiye’ye giriş yaptıkları ise henüz belirtilmedi.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Lavrion Kampı’nda saldırı eğitimi aldıkları açıklanan Ferhat G. ve Hamza A. adlı PKK üyeleri ile Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapan PYD/YPG’li teröristlerin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu devam ediyor. Toplam 8 PKK/YPG üyesinin üzerinden çıkan dijital materyaller emniyet birimlerince mercek altına alınırken, yapılacak incelemelerin sonunda örgüt üyelerinin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantıları ortaya çıkmış olacak.