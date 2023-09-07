Yunanistan'da selde ölenlerin sayısı 3'e ulaştı

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor.

Karditsa’ya bağlı Ellinopirgos köyünde sel sularında sürüklenen 82 yaşındaki bir adamın ölü bulunmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Meteoroloji servisine göre Yunanistan'ın orta kesimindeki Teselya bölgesinde son 48 saatte şiddetli su baskınları meydana geldi. Selden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Volos'ta su, internet ve elektrik kesintileri ise devam ediyor.



FIRTINA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan dün Magnisia bölgesinin kıyı kesimindeki Paltsi yakınlarında yürütülen arama çalışmalarında moloz yığınlarının arasında 87 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşılmıştı. Salı günü ise Magnisia bölgesindeki Volos kentinde meydana gelen selde duvarın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.