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Yunanistan’daki dinleme skandalı ile ilgili yeni liste yayınlandı

Yunanistan’da casus yazılım "Predator" ile telefonları dinlendiği öne sürülen yeni isimler yayınladı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 22:23
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Yunanistan’daki dinleme skandalı ile ilgili yeni liste yayınlandı

Yunanistan’daki dinleme skandalı ile ilgili yeni liste yayınlandı
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Yunanistan’da, Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) önemli isimlerin cep telefonlarına "Predator" adlı casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlediği yönündeki isimlere yenileri eklendi. Yunanistan’da, dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento gazetesi tarafından yayınlanan yeni listede, Yunanistan’ın eski Emniyet Genel Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu ve Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu’nun ismi yer aldı.

Bir önceki iki listede, CNN Yunanistan’ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamlarının isimleri yer almıştı.

Haberi yayınlayan gazeteci ifadeye çağrılmıştı

Documento gazetesinin sahibi ve başyazarı Kostas Vaxevanis imzası ile yer alan haberin ardından, Atina Yüksek Mahkeme Savcısı, Kostas Vaxevanis’i ifade vermeye çağırmıştı. Vaxevanis’i ifadeye çağıran Yargıtay Savcısı Isidoros Dogiakos’un, iddialarla ilgili bir ön ceza soruşturması amacıyla Vaxevanis’i ifadeye çağırdığı aktarılmıştı.
Öte yandan dinleme skandalının patlak vermesinin ardından EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, 5 Ağustos’ta istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sunmuştu. Kontoleon’un istifasının hemen ardından Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis de istifa etmişti.

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