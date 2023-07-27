Yunanistan’daki orman yangını cephaneliği havaya uçurdu. O anlar canlı yayına yansıdı

Yunanistan’da Volos kentinde çıkan orman yangını, bir askeri üsse sıçradı.

KAYNAK: İHA
Yunanistan’daki orman yangını cephaneliği havaya uçurdu. O anlar canlı yayına yansıdı

İHA'nın haberine göre; Üstte bulunan cephanelik patlarken, patlama sesleri kilometrelerce duyuldu. O anlar bir televizyon ekibinin kamerasına yansıdı.

Cephanelik havaya uçtu

Yunanistan’ın Volos kentindeki Magnisia bölgesinde, orman yangını kontrol altına alınamadı. Yangın, bölgede bulunan bir askeri üsse ulaştı. Üstte depolanan cephanelik, alevlerin etkisiyle havaya uçtu. Patlama sesleri, geniş bir alana yayıldı. O anlar, canlı yayına hazırlanan bir televizyon ekibinin kamerasına yansıdı.

F-16 filosu zarar gördü mü?

Patlayan askeri üste, Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait 111. Filo’nun F-16 savaş uçakları bulunuyordu. Ancak patlamanın uçaklara zarar verip vermediği henüz bilinmiyor. Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölge tahliye edildi

Patlamanın ardından bölgede ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Bölgenin yangın nedeniyle daha önce boşaltıldığı açıklandı. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından önlem olarak yakındaki köyleri de tahliye etti.

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