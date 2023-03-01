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Yunanistan’daki tren kazası insan hatası kaynaklı olabilir   

Yunanistan Demiryolları Örgütü (OSE) Başkanı Nikos Tsikalakis, yaşanan tren kazasının ilk belirlemelere göre insan hatasından kaynaklandığını ifade etti.   

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 20:14
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Yunanistan’daki tren kazası insan hatası kaynaklı olabilir   

Yunanistan’daki tren kazası insan hatası kaynaklı olabilir   
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Yunanistan'daki tren kazası ile ilgili soruşturma devam ediyor. Yunanistan Demiryolları Örgütü (OSE) Başkanı Nikos Tsikalakis yaptığı açıklamada, kaza hakkında yürütülen soruşturmanın ilk sonucunun kazanın insan hatasından kaynaklandığı yönünde olduğunu ifade etti. Tsikalakis, böyle bir kazanın gerçekleşmesi için birden fazla faktöre ihtiyaç olduğunu ifade ederek, kazadaki koşulların tam olarak henüz bilinmediğini aktardı. Demiryolu ağındaki işçi eksikliğine de atıfta bulunan Tsikalakis, ülke çapında 2 binden fazla çalışan olması gerekirken şu anda sadece 750 çalışan olduğunu söyledi. 


 
ALTYAPI VE ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETTİ 

Tren kazasının ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti. Karamanlis yaptığı açıklamada, "Bu kadar trajik bir şey olduğunda devam etmek ve hiç olmamış gibi davranmak imkansız. Buna siyasi sorumluluk denir. Bu nedenle Altyapı ve Ulaştırma Bakanı olarak istifamı ilan ediyorum” dedi.  Hayatını kaybedenlerin anısına saygı göstermek için istifa ettiğini belirten karamanlis, yunan devletinin ve siyasi sisteminin tarih boyunca yaptığı hataların sorumluluğunu üstlendiğini aktararak, “en derin üzüntülerimi ve kurbanların ailelerine desteğimi ifade ediyorum" dedi. 


 
LARİSSA’DAKİ TREN İSTASYONU MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI 

Yunan polisi tarafından yapılan açıklamada ise, Larissa kentindeki tren istasyonu müdürünün tren kazasıyla ilgili gözaltına alındığı ifade edildi. Yunanistan Polis Sözcüsü Constantia Dimoglidou yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki şüphelinin yolcu treni ile yük treninin çarpışmasıyla ilgili yürütülen ön soruşturmada Larissa Polis Departmanı tarafından gözaltına alındığını ve hakim karşısına çıkarılacağını belirtti. 


 
YUNANİSTAN’DA 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ 

Kazanın ardından 1 Mart-3 Mart arasında Yunanistan’da tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, halka açık etkinlikler iptal edildi. Siyasi partiler de nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalarını askıya aldı. 

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti. Kazada yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu çarpışmanın şiddetiyle tamamen ezilirken, üçüncü vagonu ise raydan çıktı. Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun ise öğrencilerden oluştuğu belirtildi. İki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu aktarıldı. Çarpışmanın nedeni henüz bilinmiyor. (İHA)


 

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