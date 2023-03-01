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Tren kazası sonrası Yunanistan Ulaştırma Bakanı istifa etti

Yunanistan'da meydana gelen tren kazası sonrası Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:55
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Yunanistan Ulaştırma Bakanı istifa etti

Tren kazası sonrası Yunanistan Ulaştırma Bakanı istifa etti
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Yunanistan'da 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

AP'nin aktardığına göre Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir "görev" olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Larissa Valisi, şiddetli çarpışma sonucu yolcu treninin ilk dört vagonunun raydan çıktığını, ilk iki vagonun "neredeyse tamamen yok olduğunu" söyledi.

Vali, yaklaşık 250 yolcunun otobüslerle güvenli bir şekilde Selanik'e tahliye edildiğini aktardı.

Yerel basın, trende yaklaşık 350 kişinin seyahat ettiğini bildirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, yerel makamların, “Yunanistan’ın son yıllardaki en ölümcül tren kazası” açıklamasını yaptığını da duyurdu. 

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