Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı 57’ye yükseldi

İHA - Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde, bir yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı. Larissa Adli Tıp Servisi Başkanı Rubini Leontari yaptığı açıklamada, tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini belirtti. Yunan İtfaiyesi'nin son açıklamasına göre, 56 yolcudan ise hala haber alınamadı.



Zor şartlar altında devam eden arama-kurtarma çalışmalarında devrilmiş olan üçüncü vagona odaklanıldığı belirtilerek, arama-kurtarma çalışmalarının yarın sona ermesinin beklendiği ifade edildi.



Kazanın insan hatasından kaynaklandığı açıklanmıştı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, kazanın insan hatası kaynaklı olduğunu ifade etmişti. Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis’in istifa kararının onurlu bir hareket olduğunu belirten Miçotakis, Yunanistan Demiryolları Kurumu (OSE) ve bağlı kuruluşu ERGOSE'nin başkanlarının da istifalarını sunduğunu duyurmuştu.



Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Demir yolu şirketi Hellenic Train verilerine göre kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. Larissa’daki tren istasyonu müdürü de gözaltına alınmıştı.