Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetris katıldığı canlı yayında Türkiye ile komşu olduklarını ve birlikte yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, dün yayınlanan bir röportajda Al Arabiya kanalına, Yunanistan ve Türkiye'nin komşu olduğunu ve birlikte yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Gerapetritis, “Türkiye ile komşu ülkeleriz ve coğrafyayı paylaşıyoruz, dolayısıyla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Gerçek şu ki geçmişten gelen güçlü tarihsel yükler var ve şimdi iyi komşuluk ilişkilerinin ve tabii ki daha samimi, açık sözlü etkileşimlerin olduğu yeni bir aşamaya girmeye çalışıyoruz" dedi.

Gerapetritis, Atina'nın görüşünün Ankara ile diyalog içinde olmanın ve birbirlerinin pozisyonlarını karşılıklı olarak tanımanın önemli olduğu yönünde olduğunu söyledi.

Bakan, “Her bakımdan görüşlerimizi paylaşmıyoruz ama yapmamız gereken aslında kendi aramızda tartışmak… adım adım düşünüyoruz, daha iyi bir ilişkiye ilerleyebiliriz ve bu daha iyi ilişkinin işlevsel ve sürdürülebilir olabileceğini düşünüyorum” dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki savaşla ilgili olarak da konuşan Yunan bakan, Atina'nın insani yardımın artmasından ve savaşın bölgede yayılma olasılığından endişe duyduğunu söyledi.

Yunanistan'ın, BM Güvenlik Konseyi'nin 1967 öncesindeki sınırlar dahilinde iki devletli çözüme ilişkin kararlarını "açıkça desteklediğini" yineledi.

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