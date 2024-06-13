Yunus Akgün başardı

Süper Lig’de sezonu 102 puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da yeni sezon için kadro planlaması başladı.

TAKIMDA KALACAK

Sarı-kırmızılılarda sezonu kiralık olarak geçirenlerden belki de en iyi performansı sergileyen Yunus Akgün hakkında karar verildi.

Leicester City’deki performansından oldukça memnun kalan Okan Buruk genç yıldızı takımda tutmaya karar verdi.

ÖZEL OLARAK İLGİLENECEK

Avrupa Şampiyonası sonrası başlayacak olan kampta Yunus Akgün ile özel olarak ilgilenecek olan Okan Buruk yıldız futbolcuyu sağ kanat ve 10 numarada deneyecek.

PERFORMANSI

Bu sezon İngiliz ekibiyle 29 maça çıkan Yunus Akgün bu maçlarda 2 gol 3 asist kaydetti.