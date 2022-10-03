Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler. Sözleşme detayı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 'da en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün, menajeri Necdet Ergezen aracılığıyla hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Necdet Ergezen konuyla ilgili Sabah Spor'a açıklamalar yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Yunus Akgün'ün kazandığı maaş ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Galatasaray'ın 800 bin TL ile en az kazanan isimlerinden Yunus Akgün, menajeri Necdet Ergezen aracılığıyla hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

İşte Necdet Ergezen'in açıklamaları:

''Yunus, Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü. Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu. Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok. Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden (Timur) Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz. Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim.''