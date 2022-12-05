Galatasaray Yunus Akgün'le anlaştı

Sarı kırmızılı takımın en az kazanan futbolcularından olan Yunus Akgün'e yeni anlaşma gereği yıllık yaklaşık 15 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Böylece Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek olan sözleşmesi 4 yıl daha uzatılmış olacak.

Bu arada Kerem Aktürkoğlu ile de sözleşme uzatılması konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Yunus Akgün, bu sezon 10'u Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.