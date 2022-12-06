Galatasaray Yunus Akgün'ü KAP'a bildirdi: İşte alacağı ücret

Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini yeniledi ve KAP'a bildirdi.
Açıklamaya göre Yunus Akgün'ün sözleşmesi 206'ya kadar uzatıldı.
Yunus Akgün'ün alacağı ücret ise şöyle açıklandı:
2022/23: 13.650.000 TL
2023/24: 14.950.000 TL
2024/25: 17.200.000 TL
2025/26: 19.750.000 TL
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.