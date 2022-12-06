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Galatasaray Yunus Akgün'ü KAP'a bildirdi: İşte alacağı ücret

Galatasaray, Yunus Akgün'de mutlu sona ulaştı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:00
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İşte alacağı ücret. Galatasaray Yunus Akgün'ü KAP'a bildirdi

Galatasaray Yunus Akgün'ü KAP'a bildirdi: İşte alacağı ücret
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Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini yeniledi ve KAP'a bildirdi.

Açıklamaya göre Yunus Akgün'ün sözleşmesi 206'ya kadar uzatıldı.

Yunus Akgün'ün alacağı ücret ise şöyle açıklandı:

2022/23: 13.650.000 TL
2023/24: 14.950.000 TL
2024/25: 17.200.000 TL
2025/26: 19.750.000 TL

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