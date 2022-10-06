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Liverpool Galatasaray'ın yıldızlarını izliyor. Detaylar ortaya çıktı

Liverpool gözlemcilerinin Konyaspor'la oynanan Süper Lig maçına geldiği tesadüfen ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 13:24
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Liverpool gözlemcilerinin Galatasaray'ın yıldızlarını izlediği ortaya çıktı

Liverpool Galatasaray'ın yıldızlarını izliyor. Detaylar ortaya çıktı
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Süper Lig 'de yeni sezona yeni kadro ve yeni teknik direktör Okan Buruk'la giren Galatasaray 17 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bu sezon tek mağlubiyetini Giresunspor maçında alan Sarı-Kırmızılı takım 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR
Galatasaray bu sezon Avrupa'da mücadele etmiyor ancak bir çok önemli Avrupa kulübü Sarı-Kırmızılı takımın genç gelecek vadeden yeteneklerini yakından takip ediyor. NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmaları dev kulüplerin scoutları yakından takip ediyor.

EN GÖZDE İSİM SACHA BOEY
Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken performansı ortaya koyan oyuncu Sacha Boey. Sezon başında Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası formayı kapan 22 yaşındaki Fransız sağ bek dikkat çeken bir oyun ortaya koyuyor. Leo Dubois iyileştikten sonra da Sacha Boey düzenli olarak forma giymeye devam ediyor. Avrupa devleri de Boey'in performansını yerinden izliyor.

LIVERPOOL İZLEMEYE GELDİ
Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray'ın Konyaspor 'la oynadığı maçı Liverpool gözlemcilerinin takip ettiği ise tesadüfen ortaya çıktı. İngiliz kulübünün scoutları pasolig alarak maçı izlemek istedi ancak bilet bulamayınca Galatasaray kulübünden yardım istediler. Sarı-Kırmızılı kulüp, Liverpool scoutuna yer ayarladı ve maçı tribünden izlemesini sağladı.

4 YILDIZI TAKİPTELER
Liverpool gözlemcilerinin Konyaspor maçına 11'de başlayan Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'nun performansını takip ettiği öğrenildi. Bu 4 futbolcuyu sezon boyunca da takip edecekleri gelen haberler arasında.

GEÇEN SEZON KEREM TAKİBE ALINMIŞTI
Galatasaray formasıyla geçen sezon 52 maçta 13 gol, 8 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nu geçen sezon bir çok Avrupa devi izlemeye gelmişti. Lyon scoutları oyuncunun transferi için olumlu rapor sunmamışlardı. (Fanatik)

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