Murat Sancak Yunus Akgün'e talip oldu

Adana Demirspor, Yunus Akgün'e talip oldu. Mavi lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan genç futbolcuyu tekrar takımda görmek istiyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak katıldığı bir televizyon programında, "Galatasaray taraftarına sesleniyorum Yunus'a sahip çıksınlar. Galatasaray oynatmazsa ben talibim. Alır oynatırız yurt dışına satarız." şeklinde konuştu.

Son haftalarda gözden düşen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında bir performans sergiledi. Medipol Başakşehir maçında kadroya giremeyen genç oyuncu, son 3 karşılaşmada sadece 6 dakika forma giydi.

Sezonun ilk 9 maçında 11'de yer alan Yunus Akgün, deplasmanda alınan 2-1'lik Yukatel Kayserispor yenilgisinden sonra formayı kaptırdı.

22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun skora katkısı ligde 10 maçta 1 asistle sınırlı kaldı.

Yunus Akgün geçen sezon Adana Demirspor'da 39 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 17 gol pası verdi.