Yunus ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor

Kastamonu’da Yunus timi tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Yunus ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timi, şüphe üzerine durdukları bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 154 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. (İHA)

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